Vip innamorati, guarda come hanno festeggiato e cosa si sono regalati Tgcom24 1 di 15 ELISABETTA CANALIS CON MARITO E FIGLIA IPA 2 di 15 JULIANA MOREIRA, EDOARDO STOPPA E I FIGLI IPA 3 di 15 PAOLA TURANI CON IL MARITO IPA 4 di 15 ANNA FOGLIETTA CON IL MARITO IPA 5 di 15 DANIELA SANTANCHE' CON DIMITRI D'ASBURGO LORENA IPA 6 di 15 AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO IPA 7 di 15 CRISTINA MARINO E LUCA ARGENTERO IPA 8 di 15 CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER IPA 9 di 15 ROCIO MUNOZ MORALES E RAOUL BOVA IPA 10 di 15 SERENA ENARDU IPA 11 di 15 COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI IPA 12 di 15 FILIPPA LAGERBACK E DANIELE BOSSARI IPA 13 di 15 LUDMILLA RADCHENKO E MATTEO VIVIANI IPA 14 di 15 NATASHA STEFANENKO E IL MARITO IPA 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa hanno scelto per il giorno degli innamorati una foto in cui posano sul lettone con i figli, tutti coordinati nelle tonalità del rosso come i cuori che li circondano. Paola Turani ha postato la foto di un bacio bellissimo scrivendo: “Stamattina ricordando un vecchio viaggio ho pensato a quante esperienze in questi 10 anni io e Ricky abbiamo fatto senza alcun rimpianto realizzando una delle cose che più amiamo fare: viaggiare insieme. Abbiamo avuto la fortuna, il tempo e l’opportunità di girare il mondo, di vedere posti nuovi, di vivere esperienze incredibili divertendoci, facendo il pieno di ricordi bellissimi e volete sapere una cosa? Ogni viaggio ci ha uniti sempre di più fino ad arrivare qui. Sicuramente abbiamo altre mete in sospeso e luoghi che vorremmo visitare… ma per il momento siamo in stand-by godendoci il calore di casa nostra e questo giorno degli innamorati un po’ speciale. San Valentino quindi lo festeggiamo così: ricordando l’amore nella sua quotidianità e nella sua imperfezione, ma continuando a coltivarlo giorno dopo giorno per un futuro insieme. Ricky Serpella ti amo”.

Leggi Anche San Valentino con i Magninis, Filippo e Giorgia Palmas raccontano la loro grande famiglia

Anna Foglietta guarda il suo innamorato e scrive: “Onoriamo l’amore, il romanticismo, la voglia di dirsi parole belle e dolci, le follie e le corse nei prati... la meraviglia dei sentimenti che tutto accende e che tutto muove. Il palpitare del cuore ha bisogno di benzina, e quella non si compra, ma si produce se lo si desidera… Amare è capire, ascoltare, saper aspettare. Amare non è solo ardore, ma soprattutto costruzione. Almeno per me. Buon San Valentino a tutti i costruttori”.

Leggi Anche Francesco Totti e Ilary Blasi a San Valentino tra denti neri e vaffa…

Cecilia Rodriguez è cotta del suo Ignazio Moser: “Siamo due pazzi, due pazzi che si divertono, che ridono, che litigano, che piangono, che si amano, ma penso che l’amore comprenda tutto questo ed io di te, voglio tutto. Ti amo Nachito, troppo ti amo”.

Leggi Anche San Valentino da vip, ecco le coppie più belle

San Valentino da vip, ecco le coppie più belle Instagram 1 di 23 Chiara Ferragni e Fedez Instagram 2 di 23 Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese Instagram 3 di 23 Daniele Bossari e Filippa Lagerback Instagram 4 di 23 Elisabetta Canalis e Brian Perri (con la figlia Skyler Eva) Instagram 5 di 23 Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez Instagram 6 di 23 Marco Roscio e Cristina Chiabotto Instagram 7 di 23 Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro Instagram 8 di 23 Elettra Lamborghini e Afrojack Instagram 9 di 23 Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol Instagram 10 di 23 Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez Instagram 11 di 23 Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani Instagram 12 di 23 Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa Instagram 13 di 23 Alessandro Matri e Federica Nargi Instagram 14 di 23 Filippo Magnini e Giorgia Palmas Instagram 15 di 23 Federico Rossi e Paola Di Benedetto Instagram 16 di 23 Gabriele Benetti e Alice Sabatini Instagram 17 di 23 Elena Santarelli e Berbardo Corrdi Instagram 18 di 23 Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni Instagram 19 di 23 Marco Fantini e Beatrice Valli Instagram 20 di 23 Simona Ventura e Giovanni Terzi Instagram 21 di 23 Diletta Leotta e Can Yaman 22 di 23 GIANLUCA VACCHI E SHARON FONSECA IPA 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: