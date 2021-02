San Valentino con i Magninis, Filippo e Giorgia Palmas raccontano la loro grande famiglia

Si preparano a un San Valentino tutto speciale Giorgia Palmas e Filippo Magnini. In programma c'è una serata casalinga con le figlie Mia e Sofia: "La Festa degli innamorati sarà in famiglia... visto che si parla di amore e la nostra famiglia ne è piena", confida il nuotatore a Donna Moderna. "Ma non mancheremo di ritagliarci un momento solo per noi", ammicca la ex velina.