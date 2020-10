Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano un mese con Mia Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Quanto si può amare in 30 giorni?! Tantissimo... e anche di più. Un mese di te, un mese di noi" si legge nel post della Palmas. Bacia la sua piccolina con dolcezza, e si vede che è folle d'amore. "Ogni giorno ci innamoriamo sempre di più della nostra piccola Mia", risponde Magnini, che a sua volta pubblica uno scatto del trio al completo, in cui in genitori guardano sognanti la bambina, e scrive: "Un mese di te... Mia. Ti amiamo". La ex velina replica con tanti cuori e conferma: "Un mese meraviglioso".

Da quando hanno iniziato la loro storia a inizio 2018, Giorgia e Filippo sono sempre stati super affiatati. Ora che c'è anche Mia nella loro vita sono più felici che mai, e insieme a Sofia Bombardini (la figlia che Giorgia ha avuto da una precedente relazione) formano una famiglia in cui regna l'amore. Hanno da poco cambiato casa e la Palmas e Magnini aspettano solo di poter convolare a nozze per realizzare il loro sogno d'amore.

