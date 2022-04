Vip e quattrozampe, un'emozione che corre sui social: dalla Ribas alla Rodriguez

I video di Ana Laura Ribas che incontra il suo cagnolino per la prima volta hanno emozionato il web: le lacrime della showgirl e del compagno e quelle degli amici sono diventate virali.

Lei dice di essere la sua mamma e il pelosetto con la macchia nera a forma di cuore sul fianco e con gli occhi dolci la lecca con amore infinito. Non è l’unica vip a condividere sui social l’amore per gli animali. Ne ha fatto una battaglia Elisabetta Canalis da sempre schierata a difesa non solo dei quattrozampe. E di personaggi dello showbiz che mostrano un amore incondizionato per i loro cuccioli ce ne sono a bizzeffe.