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David Beckham stufo della dieta ferrea di Victoria: "Mangia la stessa cosa da 25 anni"

Pesce alla griglia, verdure al vapore e una disciplina che la stilista rivendica: le parole di David e di Victoria sulla routine a tavola

26 Ott 2026 - 15:59
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"Purtroppo sono sposato con una persona che mangia la stessa cosa da 25 anni". La battuta è di David Beckham, che nel 2022 al podcast River Cafe Table 4 ha raccontato così le abitudini della moglie. Victoria Beckham, oggi 52enne, avrebbe infatti mantenuto più o meno lo stesso menù per oltre due decenni, senza ricette elaborate né grandi cambiamenti. "Da quando ho conosciuto Victoria, mangia soltanto pesce alla griglia e verdure al vapore", ha spiegato lui. E poi ha aggiunto: "Si discosta molto raramente da questa abitudine".

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La replica di Victoria Beckham sulla sua dieta

 Alla descrizione la stilista aveva risposto su Vogue Australia con ironia: "Così mi fai sembrare noiosa!". Il senso del discorso del marito, però, per lei era un altro: "Quello che voleva dire è che non ha mai conosciuto nessuno più disciplinato di me nel modo di mangiare".

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Nel piatto finiscono soprattutto cibi semplici e grassi considerati salutari: "Pesce, avocado, frutta secca, quel genere di cose", mentre il suo comfort food è "una fetta di pane integrale tostato con un po' di sale". Il rigore, ammette, fa parte del suo carattere: "Sono piuttosto estrema in tutto quello che faccio, che si tratti di mangiare, allenarmi, bere oppure non bere". Di frutta ne mangia meno di un tempo, perché, ha detto a Net-A-Porter, "Può farmi sentire piuttosto gonfia". Le eccezioni non mancano: "Il mio sfizio sono alcuni bicchieri di vino rosso", e poi "amo anche la tequila".

Somiglianze con la dieta mediterranea e un avvertimento

 Il suo modo di mangiare ricorda per alcuni aspetti la dieta mediterranea, fatta di pesce, verdure, cereali integrali, legumi e grassi insaturi, con meno carne rossa e zuccheri aggiunti: diversi studi l'hanno collegata a benefici per cuore, colesterolo, pressione e controllo del peso.

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Ma ciò non vuol dire che la routine di Victoria sia un modello da imitare: il suo regime è particolarmente rigido, e le esigenze nutrizionali cambiano da persona a persona. Per questo vanno lette come semplici indicazioni generali, non come la prova che lo stesso schema funzioni allo stesso modo per tutti.

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