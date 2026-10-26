"Purtroppo sono sposato con una persona che mangia la stessa cosa da 25 anni". La battuta è di David Beckham, che nel 2022 al podcast River Cafe Table 4 ha raccontato così le abitudini della moglie. Victoria Beckham, oggi 52enne, avrebbe infatti mantenuto più o meno lo stesso menù per oltre due decenni, senza ricette elaborate né grandi cambiamenti. "Da quando ho conosciuto Victoria, mangia soltanto pesce alla griglia e verdure al vapore", ha spiegato lui. E poi ha aggiunto: "Si discosta molto raramente da questa abitudine".