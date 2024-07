Valeria Marini si sposa? Ha preso lei il bouquet alle nozze della Ventura

Valeria Marini scatenata in prima fila alle nozze della storica amica Simona Ventura che dopo sei anni d’amore ha sposato Giovanni Terzi. La showgirl si è resa protagonista di un divertente siparietto durante il lancio del bouquet. Pur di accaparrarselo la Marini ha sgomitato tra le invitate e tra petali finiti a terra e risate generali, la Ventura ha detto: "Valeria lo hai preso tu o Albertina?", per poi aggiungere: "Me lo avete distrutto". Non è nemmeno la prima volta quest’anno che a Valeria toccano i fiori fortunati. Finirà all’altare?