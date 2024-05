Manila Nazzaro e Stefano Oradei al primo evento mondano da moglie e marito

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno sfilato sul red carpet all'ingresso del locale romano in cui Valeria Marini ha organizzato la sua festa di compleanno. La ex Miss Italia ha indossato un tubino in denim con blazer nero e scarpe nude. Il ballerino era in jeans, con camicia bianca e giacca scura. Si sono fatti fotografare sorridenti e abbracciati, con la fede scintillante all'anulare sinistro.