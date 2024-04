Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono arrivati in Sudafrica ma le loro valigie sono rimaste indietro: l'ha raccontato l'influencer dall'aeroporto, desolata davanti ai nastri trasportatori dei bagagli. La stessa cosa era successa a sua sorella Chiara Ferragni l'anno scorso , quando si era regalata un safari con la sua crew. Valentina per fortuna ha potuto contare sul supporto di Giulia Salemi e delle altre ragazze che si sono offerte di prestare abiti e make-up. I Prelemi invece si godono l'avventura senza pensieri, condendola con risate e baci appassionati. Tra incontri ravvicinati con gli animali della savana, pic-nic immersi nella natura e serate glamour, le due coppie trascorrono giorni indimenticabili e coinvolgono i follower.

Amore a gonfie vele per Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

Per Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, disguidi tecnici a parte, va tutto a gonfie vele. La loro relazione procede spedita e insieme sono felicissimi. Sui social postano le foto dell’esperienza in Sudafrica, inquadrando i tramonti pazzeschi e gli animali selvaggi che incontrano durante le gite in fuoristrada. Quando finalmente arrivano le valigie smarrite Napoletano festeggia a torso nudo. Valentina, anche se non ha potuto contare sugli outfit che si era portata da casa, ha avuto modo di approfittare di quelli delle sue compagne di viaggio riuscendo ad essere sempre perfetta.