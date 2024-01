Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli felici a Miami per un nuovo inizio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Miami sono al colmo della felicità. "Questa città a differenza di tante altre mi ha fatto innamorare, ha un’energia incredibile e mi piacerebbe davvero farla diventare la nostra nuova meta per staccare e ricaricarci" ha scritto l'influencer su Instagram postando alcuni scatti della vacanza. Con il fidanzato le cose sono tornate ad andare per il meglio, e lo dimostrano le pose complici che scelgono e i sorrisi che sfoggiano. "Fuga dalla realtà" scrive Giulia, e a corredo di un altro post gioca con le parole: "Mi ami?". Pierpaolo risponde: "Sì!" e non lascia spazio a dubbi.

Nelle ultime settimane dell'anno scorso, l'addio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembrava definitivo. Lui aveva addirittura lasciato casa ed era tornato nella sua Maratea da solo mentre lei aveva partecipato a eventi mondani in solitaria. Dopo aver condiviso con i loro fan, le difficoltà che stavano vivendo come coppia, i due ex concorrenti del "Grande Fratello Vip" hanno chiesto comprensione e rispetto: "Ci rivolgiamo a chi ci segue e ci vuole bene. Prima di tutto, vogliamo dirvi che leggiamo i vostri messaggi e ‘non ci aiutano’, anzi le vostre accuse ci fanno male".

Insieme per Natale

E' servito allontanarsi per un po' per poi ritrovarsi più innamorati e legati che mai. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso il Natale in coppia. "E siamo ancora qua" ha scritto la ex gieffina su Instagram a corredo di una foto in cui posano abbracciati. "Perché dal sentimento nasce la forza per superare ogni difficoltà". A fare la mossa decisiva è stato Pierpaolo che si è presentato a sorpresa nel ristorante dove Giulia stava pranzando con il padre, con un mazzo di fiori per festeggiare il loro terzo anniversario. Poi sono volati a Miami per celebrare non solo l'inizio del nuovo anno ma anche quello di una nuova fase della loro storia.