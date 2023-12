Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, crisi superata: "Siamo ancora qui!"

Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è stato un Natale d'amore.

La coppia ha superato la crisi che qualche settimana fa sembrava irreversibile, con lui che aveva addirittura abbandonato casa, e si prepara a vivere un 2024 di felicità. "E siamo ancora qua" ha scritto Giulia in un post Instagram in cui i due appaiono abbracciati, facendo un riferimento ai tre anni insieme. "Perché dal sentimento nasce la forza per superare ogni difficoltà". A fare la mossa decisiva è stato Pretelli, che si è presentato a sorpresa nel ristorante dove Giulia stava pranzando con il padre, con un mazzo di fiori per festeggiare il loro terzo anniversario.