La coppia formata dall'influencer e dal modello ha dovuto affrontare un mese e mezzo di lontananza a causa di alcuni impegni professionali che li hanno portati in continenti diversi. Valentina abita a Milano, ma negli ultimi tempi ha viaggiato molto per lavoro, Matteo vive e studia in America.

Valentina Ferragni con il nuovo amore Valentina Ferragni ha ritrovato il sorriso accanto a Matteo Napoletano, con cui ha iniziato una relazione quest’anno. I due si sono mostrati molto innamorati e felici, nonostante le critiche ricevute dai follower per la differenza di età di 9 anni tra loro. Napoletano che sta frequentando l'Università in America, rientrato in Italia, ha potuto riabbracciare la sua fidanzata. Le foto della coppia all'aeroporto testimoniano la loro gioia per il ricongiungimento. Dopo una lunga giornata, i due si sono coccolati con una cena romantica fatta in casa da Valentina Ferragni: un appetitoso piatto di lasagne e due bicchieri di vino. E come potevano non concedersi una skincare di coppia per rilassarsi? Impossibile. Matteo e Valentina sono felici di condividere questi momenti pieni di intimità e di amore.

Matteo Napoletano: chi è il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni? Età, famiglia, Instagram, calciatore Il calciatore lo fa solo nel tempo libero per passione, ma Matteo Napoletano, il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni è uno studente e un modello. Nato nel 2001 a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, Napoletano ha lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in America dove frequenta l’università. Lui e la sorella di Chiara Ferragni si sono conosciuti a inizio anno e in primavera erano insieme in vacanza in Messico. Soltanto dall’estate la relazione è stata ufficializzata: prima con un post dal lago di Como con tutta i Ferragnez e poi ad agosto con le prime foto di coppia.

Cosa è successo a Valentina Ferragni? Che università ha fatto, dove lavora? Valentina Ferragni è un’influencer e fashion blogger, è laureata in Linguaggi dei media alla Cattolica di Milano, ed è creatrice di un brand di gioielli. Nata nel dicembre 1992, Valentina due anni fa ha condiviso con i follower i suoi problemi di salute in particolare l’intervento per la rimozione di un basalioma. La sorella di Chiara Ferragni ha lanciato preziosi messaggi sull’importanza della prevenzione dei tumori. Nel 2021, durante la Pasqua, ha rivelato di essere affetta da insulino-resistenza, una condizione che impedisce alle cellule di utilizzare in modo efficace il glucosio.