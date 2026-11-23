Tony Effe, dalla clinica per dipendenze alla mezza maratona: "Due mesi fa ero ricoverato"
Dopo aver iniziato a correre per liberarsi dal desiderio di fumare, il rapper si è cimentato nella sua prima gara importante: "Oggi sono fiero dell'uomo che sono diventato"
Tony Effe ha portato a termine la sua prima mezza maratona a Milano, domenica 22 novembre, a circa due mesi di distanza dal periodo trascorso in una clinica per dipendenze. Il rapper ha raccontato il percorso attraverso una serie di fotografie pubblicate sul suo profilo Instagram secondario, "Tonycocazero", mettendo a confronto le immagini della degenza con quelle della gara, affrontata anche sotto la pioggia.
Le immagini del ricovero e la corsa a Milano
"Esattamente 2 mesi fa ero chiuso in una clinica per dipendenze, oggi ho corso la mia prima mezza maratona", ha scritto l'artista nella didascalia del post. Il carosello raccoglie momenti molto diversi degli ultimi sessanta giorni: da una parte il letto della struttura sanitaria, il braccialetto identificativo al polso e un bicchiere di plastica con una pastiglia. Dall'altra le fotografie della competizione milanese, con Tony Effe impegnato a correre insieme ad alcuni amici.
Tra questi compare anche Ignazio Moser, presente durante la gara. Nel messaggio, scritto interamente in maiuscolo, il cantante ha descritto gli ultimi due mesi come una vera e propria battaglia, esprimendo gratitudine verso chi lo ha aiutato ad affrontarla: "Ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso, non so davvero come sdebitarmi". Tony Effe ha inoltre rivendicato con orgoglio il cambiamento compiuto. "Oggi sono fiero dell'uomo che sono diventato, è stata veramente una guerra. Chi si ferma non sogna", ha scritto nel post.
La corsa per allontanarsi da THC e nicotina
Dietro la nuova abitudine sportiva di Tony Effe, però, c'è una ragione precisa. Già a settembre 2026 il rapper aveva cominciato a pubblicare con regolarità le proprie sessioni di corsa su un account Instagram separato da quello ufficiale. Le uscite, effettuate in diversi momenti della giornata, avevano attirato l'attenzione dei follower, soprattutto perché in passato l'artista si dedicava prevalentemente ad allenamenti in palestra orientati alla forza.
In un video aveva spiegato di fumare quotidianamente quattro o cinque canne e di aver trovato nella corsa uno strumento per contrastare quell'impulso. "Ogni volta che ho lo stimolo di fumare, prendo e vado a correre", aveva raccontato, chiarendo di non aver scelto questa attività perché particolarmente appassionato: "Io corro per non fumare, per ora". Aveva poi precisato che il suo obiettivo era combattere la dipendenza da THC e nicotina.
Il sostegno di Giulia De Lellis e delle persone più vicine
Tra le persone che hanno sostenuto Tony Effe c'è anche Giulia De Lellis, sua compagna e madre della figlia Priscilla. Nonostante le indiscrezioni su una possibile crisi circolate negli ultimi mesi, l'influencer avrebbe continuato a stargli vicino. Della nuova direzione intrapresa dal rapper aveva parlato anche nel podcast "Vale Tutto" di Selvaggia Lucarelli: "Quando una persona ha una dipendenza non guarisce mai del tutto, ma la sposta. Credo fortemente che lui stia spostando le sue dipendenze verso qualcosa di più sano e sono molto contenta".