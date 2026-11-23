Tra questi compare anche Ignazio Moser, presente durante la gara. Nel messaggio, scritto interamente in maiuscolo, il cantante ha descritto gli ultimi due mesi come una vera e propria battaglia, esprimendo gratitudine verso chi lo ha aiutato ad affrontarla: "Ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso, non so davvero come sdebitarmi". Tony Effe ha inoltre rivendicato con orgoglio il cambiamento compiuto. "Oggi sono fiero dell'uomo che sono diventato, è stata veramente una guerra. Chi si ferma non sogna", ha scritto nel post.