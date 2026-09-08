Fotogallery - Tiziano Ferro, partito il tour negli stadi
© Simone Di Luca
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Tiziano Ferro si commuove al matrimonio del fratello © Ansa - Instagram
Un giorno speciale, una lettera e un'emozione difficile da trattenere. Tiziano Ferro si è commosso al matrimonio del fratello minore Flavio, che domenica 6 settembre ha sposato Alessia Marone a Villa Boncompagni Ludovisi, a Roma. Durante i festeggiamenti, il cantante ha preso la parola per dedicare agli sposi alcune parole scritte appositamente per l'occasione.
Un momento profondamente personale che è stato immortalato dagli invitati e successivamente condiviso sui social. Tiziano appare con la lettera tra le mani mentre si rivolge al fratello e alla sua compagna. L'emozione prende il sopravvento e il cantautore non riesce a nascondere la commozione davanti agli invitati.
La giornata è stata organizzata nel segno della famiglia e della riservatezza. Flavio Ferro, 35 anni, ha pronunciato il fatidico sì insieme ad Alessia Marone, sua compagna e madre della loro figlia Gioia. Una celebrazione lontana dai riflettori che, proprio attraverso i social, ha permesso di mostrare alcuni dei momenti più significativi della festa.
Tra i momenti più emozionanti del ricevimento c'è stato proprio il discorso di Tiziano Ferro. Il cantante ha scelto di leggere una lettera dedicata agli sposi, trasformando quello che avrebbe potuto essere un semplice brindisi in un momento particolarmente intenso.
Flavio è più giovane di Tiziano di undici anni e i due hanno sempre mantenuto un rapporto molto stretto. Anche il fratello del cantante ha un legame con il mondo della musica: per diversi anni ha suonato la batteria nella band The Tremble.
Questa volta, però, non c'era nessun palco e nessun concerto. Tiziano Ferro era semplicemente il fratello dello sposo, chiamato a condividere con Flavio uno dei giorni più importanti della sua vita.
A rendere ancora più speciale il momento sono state le immagini pubblicate sui social, che hanno restituito l'atmosfera intima della celebrazione. Tra sorrisi, brindisi e abbracci, la lettera di Tiziano è diventata uno dei momenti simbolo della giornata. Un'emozione autentica e familiare che ha conquistato anche il pubblico sui social, mostrando un lato particolarmente privato del cantautore. Tiziano e il fratello sono legati da sempre da legame molto stretto tanto che sul polso sinistro il cantante porta tatuato proprio il nome di Flavio.
© Simone Di Luca
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