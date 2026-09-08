A rendere ancora più speciale il momento sono state le immagini pubblicate sui social, che hanno restituito l'atmosfera intima della celebrazione. Tra sorrisi, brindisi e abbracci, la lettera di Tiziano è diventata uno dei momenti simbolo della giornata. Un'emozione autentica e familiare che ha conquistato anche il pubblico sui social, mostrando un lato particolarmente privato del cantautore. Tiziano e il fratello sono legati da sempre da legame molto stretto tanto che sul polso sinistro il cantante porta tatuato proprio il nome di Flavio.