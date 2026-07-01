Ben Attal, 29 anni, è attore e dj. È figlio di Yvan Attal, regista e attore francese, e Charlotte Gainsbourg, attrice e cantante franco-britannica, oltre che nipote di Serge Gainsbourg e Jane Birkin. Ha esordito come attore da bambino nei film del padre e nel 2021 ha ottenuto il ruolo da protagonista in L'accusa (Les Choses Humaines), diretto sempre da Yvan Attal.