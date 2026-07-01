Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sposi: le foto delle nozze
© Instagram | Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati
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La modella francese, oggi 25enne, ha sposato il compagno (il figlio di Charlotte Gainsbourg) a Parigi con una cerimonia intima: abito da favola, acconciatura curata nei minimi dettagli e un ospite speciale a quattro zampe
Thylane Blondeau ha sposato Ben Attal © Instagram
Thylane Blondeau ha detto sì. La modella francese, 25 anni, diventata celebre nel 2006 quando la rivista Vogue Enfants la incoronò "la bambina più bella del mondo", ha sposato Ben Attal, attore e dj francese, figlio di Charlotte Gainsbourg e Yvan Attal, lunedì 29 giugno, nella cornice del sedicesimo arrondissement di Parigi.
Blondeau ha condiviso sul proprio profilo Instagram i momenti salienti della giornata, a partire dal rito civile in municipio. Prima del tanto atteso sì, la modella aveva mostrato ai follower i preparativi: il trucco e l'acconciatura, uno chignon elegante impreziosito da piccoli fiori bianchi.
Non è mancato un ospite speciale a quattro zampe: il cane di Blondeau, vestito per l'occasione con uno smoking bianco e nero.
Tra gli scatti ripostati dalla modella, anche quello della firma del registro matrimoniale insieme ad Attal e un video della coppia a bordo di una Porsche 356 Speedster d'epoca, con Blondeau che agita il bouquet dal sedile del passeggero mentre il marito guida.
Le nozze arrivano a soli tre mesi dall'annuncio del fidanzamento, dato da Blondeau su Instagram l'8 marzo scorso. "Ho detto sì al mio migliore amico. Per sempre", aveva scritto allora, pubblicando le immagini della proposta avvenuta durante una vacanza in Grecia, anello di diamanti incluso.
Sotto quel post era arrivato anche il commento della madre, Véronika Loubry: "La vita mi sta mettendo alla prova ultimamente, ma oggi vedervi fidanzati è un raggio di sole che attraversa le nuvole". Un riferimento, secondo People, alla scomparsa del produttore Gérard Kadoche, patrigno di Thylane, morto nel dicembre 2025.
Lo scorso aprile, per i suoi 25 anni, Blondeau aveva ripubblicato proprio la fotografia che l'aveva resa celebre a soli 6 anni. Il suo percorso nella moda era iniziato però ancora prima, a 4 anni, con collaborazioni per marchi e brand famosissimi nel mondo dell'alta moda.
Ben Attal, 29 anni, è attore e dj. È figlio di Yvan Attal, regista e attore francese, e Charlotte Gainsbourg, attrice e cantante franco-britannica, oltre che nipote di Serge Gainsbourg e Jane Birkin. Ha esordito come attore da bambino nei film del padre e nel 2021 ha ottenuto il ruolo da protagonista in L'accusa (Les Choses Humaines), diretto sempre da Yvan Attal.
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