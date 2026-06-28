Per il giorno delle nozze Ludovica Pagani ha costruito un vero e proprio percorso estetico attraverso tre cambi d’abito. Durante la cerimonia ha indossato un abito in cadì di seta con corsetto strutturato e gonna morbida e drappeggiata, arricchito da un velo mantilla in pizzo francese lavorato a mano, impreziosito da una dedica personale nascosta nei ricami. Per il ricevimento ha poi scelto una seconda creazione a sirena con scollo all’americana, caratterizzata da un tessuto luminoso e da linee più fluide. Il terzo outfit ha rappresentato il momento più sartoriale della giornata: un abito midi dalla linea a ovetto, interamente rivestito di pizzo francese e decorato con applicazioni artigianali di cristalli, vetri e perle.