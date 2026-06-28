Ludovica Pagani ed El Shaarawy diventano marito e moglie: il sì a Frascati
Dopo il rito civile celebrato lo scorso 27 maggio, la coppia ha scelto una seconda cerimonia più scenografica per festeggiare ufficialmente le nozze
Ludovica Pagani ed El Shaarawy © Instagram
Un matrimonio elegante, scenografico e curato in ogni dettaglio ha coronato la storia d’amore tra Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy. I due si sono detti sì nel pomeriggio del 27 giugno nella splendida Villa Aldobrandini, a Frascati, circondati da amici e familiari. Dopo il rito civile celebrato lo scorso 27 maggio, la coppia ha scelto una seconda cerimonia più scenografica per festeggiare ufficialmente le nozze, diventando a tutti gli effetti Mr & Mrs El Shaarawy.
Il sì a Villa Aldobrandini tra amici, famiglia e social
La cerimonia si è svolta alle 18 nella cornice dei Castelli Romani. La sposa ha condiviso sui social alcune immagini che la ritraggono accanto allo sposo tra fiori bianchi e momenti romantici, subito accolti da migliaia di interazioni anche da parte di volti noti dello spettacolo come Giulia Salemi ed Elettra Lamborghini. La coppia aveva già ufficializzato l’unione civile a maggio, ma ha scelto di celebrare il matrimonio con una festa più ampia e curata nei minimi particolari.
Tre abiti couture per Ludovica Pagani: il racconto di uno stile
Per il giorno delle nozze Ludovica Pagani ha costruito un vero e proprio percorso estetico attraverso tre cambi d’abito. Durante la cerimonia ha indossato un abito in cadì di seta con corsetto strutturato e gonna morbida e drappeggiata, arricchito da un velo mantilla in pizzo francese lavorato a mano, impreziosito da una dedica personale nascosta nei ricami. Per il ricevimento ha poi scelto una seconda creazione a sirena con scollo all’americana, caratterizzata da un tessuto luminoso e da linee più fluide. Il terzo outfit ha rappresentato il momento più sartoriale della giornata: un abito midi dalla linea a ovetto, interamente rivestito di pizzo francese e decorato con applicazioni artigianali di cristalli, vetri e perle.
El Shaarawy tra tre smoking Corneliani e dettagli sartoriali
Anche Stephan El Shaarawy ha interpretato il giorno del matrimonio attraverso tre cambi d’abito. Per la cerimonia ha scelto uno smoking blu con rever a lancia in raso e costruzione sartoriale.
In seguito ha indossato un secondo completo nero doppiopetto a sei bottoni con collo a scialle, reinterpretazione moderna del classico da cerimonia. Il terzo look era uno smoking nero più destrutturato, con linea slim e rever a punta tronca in raso, pensato per un’eleganza meno rigida ma sempre formale.
Villa Aldobrandini e l’originale regalo per gli invitati
La location scelta dalla coppia è una delle più scenografiche del Lazio: Villa Aldobrandini a Frascati.
Tra gli elementi più commentati delle nozze c’è stato il regalo per gli ospiti: niente confetti o bomboniere tradizionali, ma bracciali pensati come ricordo della giornata.
Alla celebrazione hanno preso parte numerosi invitati del mondo dello spettacolo, tra cui Elettra Lamborghini e il marito Nick.