La decisione di sottoporsi alla crioconservazione non è arrivata per caso. Taylor Mega aveva scoperto di avere una riserva ovarica molto bassa e un endometrio particolarmente sottile, condizioni che avevano sollevato preoccupazioni rispetto alla possibilità di avere una gravidanza naturale e al rischio di una menopausa precoce. La diagnosi, arrivata dopo alcuni controlli ginecologici, aveva rappresentato per lei un momento difficile. Inizialmente l'influencer aveva raccontato di aver vissuto la notizia con grande sofferenza, soprattutto perché il desiderio di maternità era diventato nel tempo una possibilità che non voleva escludere dalla propria vita.