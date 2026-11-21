Taylor Mega dopo il pick-up degli ovociti: "Ne ho congelati altri tre, per me i prelievi finiscono qui"
L'influencer aggiorna i follower dopo il secondo intervento per la crioconservazione: tra dolori alla pancia e nausea: "Ho fatto quanto più potevo"
Taylor Mega torna a parlare del suo percorso per preservare la fertilità su Instagram, dando un aggiornamento dopo essersi sottoposta a un nuovo pick-up ovocitario, la procedura attraverso cui vengono prelevati gli ovociti da destinare al congelamento. A poche ore dall'operazione, l'influencer ha raccontato senza filtri come si sente, condividendo anche i piccoli disagi fisici legati al trattamento: "Ho la pancia dolorante e mi è venuta anche un po' di nausea, ma sono felice di aver messo in congelatore tre ovetti" ha scritto sui social. I tre nuovi ovociti conservati si aggiungono a quello ottenuto durante il primo tentativo, effettuato lo scorso anno.
Nonostante il malessere del momento, Taylor non nasconde la soddisfazione per il risultato raggiunto e ha voluto anche spiegare perché considera positivo questo risultato: "In senso assoluto son pochi, ma per la mia condizione fisica (bassa riserva ovarica: amh=0,53) sono un buon risultato" ha aggiunto.
Il percorso per congelare gli ovuli
La decisione di sottoporsi alla crioconservazione non è arrivata per caso. Taylor Mega aveva scoperto di avere una riserva ovarica molto bassa e un endometrio particolarmente sottile, condizioni che avevano sollevato preoccupazioni rispetto alla possibilità di avere una gravidanza naturale e al rischio di una menopausa precoce. La diagnosi, arrivata dopo alcuni controlli ginecologici, aveva rappresentato per lei un momento difficile. Inizialmente l'influencer aveva raccontato di aver vissuto la notizia con grande sofferenza, soprattutto perché il desiderio di maternità era diventato nel tempo una possibilità che non voleva escludere dalla propria vita.
Per questo aveva scelto di intraprendere un percorso di crioconservazione degli ovociti, affrontando terapie ormonali, iniezioni e successivamente il prelievo. Il primo tentativo, nell'ottobre 2025, aveva portato alla conservazione di un solo ovocita considerato idoneo. Un risultato inferiore alle aspettative, che l'aveva spinta a valutare un nuovo ciclo.
Questa volta, però, il bilancio è diverso. Taylor ha voluto ringraziare pubblicamente il professionista che l'ha seguita, sottolineando l'importanza di una terapia costruita sulle sue esigenze specifiche. La stimolazione e il prelievo, infatti, devono essere gestiti tenendo conto delle caratteristiche individuali della paziente, soprattutto in presenza di una riserva ovarica ridotta. Nel suo messaggio, l'influencer ha poi chiarito che non intende affrontare altri cicli di prelievo. Sommando il risultato del primo tentativo a quello appena concluso, il suo piccolo patrimonio di ovociti congelati arriva complessivamente a quattro: "E ora in totale, contando anche quello dell'anno scorso, sono 4, per me i pick-up finiscono qui. Vada come vada ho fatto quanto più potevo. Il destino mi rivelerà le sue carte".
Il messaggio alle follower
In conclusione, Taylor Mega ha voluto rivolgere un pensiero anche a tutte le persone che in queste settimane le sono state vicine attraverso i social. La sua scelta di raccontare pubblicamente un'esperienza tanto personale nasce anche dalla volontà di dare visibilità a un tema spesso vissuto in silenzio: "E grazie a tutte voi per esservi interessate, avermi mandato vibes positive o un commento" ha concluso.