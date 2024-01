L'influencer non teme il freddo e sfoggia le curve perfette per la gioia dei follower

Taylor Mega sexy al gelo in bikini Così bollente da sciogliere il gelo. Taylor Mega in vacanza in montagna è bellissima in due pezzi nero mentre sfoggia le curve senza temere il gelo. Il top copre a stento il seno, rivelando scorci imperdibili di pelle nuda. Il tanga è sgambatissimo, e valorizza la forma del lato B. Per Taylor pubblicare foto in costume in mezzo alla neve è ormai una tradizione, anche nel 2022 dall'Engandina aveva condiviso scatti molto simili, con un bikini rosso e ai piedi gli scarponcini.

Da Abu Dhabi a St. Moritz sempre con sensualità Abu Dhabi Sono passati solo pochissimi giorni da quando Taylor Mega inviava ai follower cartoline sexy da Abu Dhabi. Il viaggio al caldo è stata l'occasione perfetta per sfoderare i bikini e in riva al mare o a bordo piscina l'influencer ha scelto pose audaci per stuzzicare i follower. A St. Moritz la temperatura è decisamente diversa ma la musica non cambia: Taylor anche sulla neve sfoggia il fisico scolpito, inquadrandolo da angolature imperdibili.