Taylor Mega, Arisa e Madalina Ghenea: cosa fanno le vip rimaste in città

Taylor Mega approfitta della pausa dalle vacanze per godersi un po’ Milano. Si concede una sessione di shopping con un amico e mostra il suo outfit da città indossando una camicia corta, jeans a vita bassa che lasciano scoperto il ventre e ciabattine con tacchetto.

Madalina Ghenea fa la turista per la metropoli milanese con mamma Costanza. La sexy modella in total look black si aggira per il centro città con la madre e le mostra le boutique, i cartelloni pubblicitari in piazza San Babila in cui campeggia la figlia come testimonial e si presta ai selfie e alle smorfie davanti ai paparazzi.

Arisa passeggia per le strade di Milano con i cagnolini. Fa tappa in una boutique di lusso e poi si ferma a chiacchierare con i fan concedendosi anche ai selfie con loro.