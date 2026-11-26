Nelle fotografie pubblicate dal settimanale "Chi", uno degli elementi che ha attirato maggiormente l'attenzione è la presenza di Santiago. Secondo la ricostruzione della rivista, tra il ragazzo e Gilda si sarebbe sviluppato un rapporto di fiducia e confidenza. La stilista sarebbe consapevole del ruolo della madre di Santiago (Belén Rodriguez) e non avrebbe alcuna intenzione di sostituirla. Il suo obiettivo sarebbe piuttosto quello di costruire con lui un rapporto sereno, fatto di ascolto e vicinanza, anche per rispetto del legame con la persona più importante nella vita di De Martino.