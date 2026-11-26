© Chi
© Chi
Da alcune settimane circolano voci sull’inizio di una possibile convivenza tra il conduttore e la fashion designer. Le foto in esclusiva su Chi in edicola della passeggiata "allargata" a Milano
© Chi
© Chi
Il legame tra Stefano De Martino, 37 anni, e Gilda Ambrosio, 34 ann, sembra essere diventato ancora più stretto. Come confermato da alcune foto pubblicate dal settimanale "Chi", i due sono apparsi di nuovo insieme in pubblico a Milano, stavolta accompagnati da Santiago, il figlio tredicenne del conduttore, e da Anna, la madre della fashion designer. Questa uscita "in famiglia" arriva alcune settimane dopo la voce di corridoio riguardante l’inizio di una convivenza tra De Martino e Ambrosio, che finora non è stata confermata in via ufficiale.
Nelle fotografie pubblicate dal settimanale "Chi", uno degli elementi che ha attirato maggiormente l'attenzione è la presenza di Santiago. Secondo la ricostruzione della rivista, tra il ragazzo e Gilda si sarebbe sviluppato un rapporto di fiducia e confidenza. La stilista sarebbe consapevole del ruolo della madre di Santiago (Belén Rodriguez) e non avrebbe alcuna intenzione di sostituirla. Il suo obiettivo sarebbe piuttosto quello di costruire con lui un rapporto sereno, fatto di ascolto e vicinanza, anche per rispetto del legame con la persona più importante nella vita di De Martino.
La scorsa estate la madre di Gilda aveva già lasciato intendere degli sviluppi importanti nel legame tra la figlia e De Martino. "Mia figlia Gilda e Stefano si vogliono bene. Lui scherzando mi chiama suocera e io lo chiamo genero", aveva spiegato durante un’intervista con DiPiù. "Sono convinta che Stefano è il ragazzo ideale per mia figlia. L’ho sempre pensato, fin da quando si conoscono", aveva aggiunto.
Stefano e Gilda si erano già frequentati nel 2018, per circa un anno. Dopo la fine del matrimonio con Belén Rodriguez, quella era stata l'unica relazione che il conduttore aveva riconosciuto pubblicamente, attribuendole quindi un significato particolare. Anche quando le loro strade sentimentali hanno preso direzioni diverse, però, i due non avrebbero mai interrotto completamente i contatti.
De Martino è tornato insieme a Belén fino all'estate del 2023 e, successivamente, ha avuto una relazione con Caroline Tronelli nell'estate del 2025. Anche Ambrosio ha vissuto altre esperienze sentimentali, ma tra i due sarebbe rimasto un rapporto di confidenza: si sarebbero confrontati sulle rispettive vicende personali, arrivando persino a scambiarsi consigli in amore.