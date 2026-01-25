Stefano De Martino rompe il silenzio social dopo il lutto: "Il mio nome ha la voce di mio padre"

Sono momenti difficili per Stefano De Martino. Il conduttore ha infatti perso nei giorni scorsi il padre Enrico, con cui aveva un legame profondo, non privo di contrasti. L'uomo aveva 61 anni e da tempo era in condizioni di salute delicate. In queste ore di silenzio, non è mai mancato l'affetto dei fan. E ora, il 36enne ha deciso di rompere il silenzio social. L'occasione è una "storia" di Instagram pubblicata dall'artista Marcello Maloberti, in cui si legge: "Il mio nome ha la voce di mio padre". Accanto alla frase, il tag a De Martino. Il quale, poco dopo, ha ripubblicato la "storia" sul proprio profilo.