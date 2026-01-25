Stefano De Martino rompe il silenzio social dopo il lutto: "Il mio nome ha la voce di mio padre"
Il conduttore televisivo ripubblica su Instagram una commovente "storia" dell'artista Marcello Maloberti
Sono momenti difficili per Stefano De Martino. Il conduttore ha infatti perso nei giorni scorsi il padre Enrico, con cui aveva un legame profondo, non privo di contrasti. L'uomo aveva 61 anni e da tempo era in condizioni di salute delicate. In queste ore di silenzio, non è mai mancato l'affetto dei fan. E ora, il 36enne ha deciso di rompere il silenzio social. L'occasione è una "storia" di Instagram pubblicata dall'artista Marcello Maloberti, in cui si legge: "Il mio nome ha la voce di mio padre". Accanto alla frase, il tag a De Martino. Il quale, poco dopo, ha ripubblicato la "storia" sul proprio profilo.
I funerali
Un dolce e sofferto ricordo per il padre, dunque, che nella mattinata del 19 gennaio è morto lasciando un dolore immenso nella vita di De Martino. I funerali si sono tenuti il 21 gennaio a Torre del Greco (Napoli), nella chiesa di San Michele. Il luogo non è affatto casuale: è lo stesso in cui i genitori del conduttore tv si erano sposati anni fa. "Adesso è libero e danza in cielo l'inno dell'amore e della vita eterna. Ci resta tutto l'amore donato semplicemente", ha detto il sacerdote durante l'omelia.
Il cuore di Antonino Spinalbese
Prima della rottura del silenzio social, aveva fatto notizia il gesto di vicinanza dell'ex gieffino Antonino Spinalbese, che sotto l'ultimo post di Stefano De Martino aveva pubblicato un cuoricino. Stefano e Antonino sono legati a doppio filo a Belen Rodriguez: il primo è il padre di Santiago; il secondo di Luna Marì, entrambi avuti dalla showgirl. L'ex gieffino ha sempre avuto un legame di affetto con Santiago. E allo stesso modo il conduttore tv ha instaurato un bel rapporto con la figlia di Spinalbese: "Per lei sono lo zio", aveva detto.