Stefano De Martino, a Torre del Greco celebrati i funerali del padre

Nel pomeriggio di martedì 20 gennaio, sono stati celebrati i funerali del padre di Stefano De Martino, Enrico, scomparso a 61 anni. La funzione si è tenuta nella Chiesa di San Michele a Torre del Greco (Napoli), un luogo non casuale: è, infatti, lo stesso in cui i genitori del conduttore televisivo si erano sposati anni fa. "Adesso è libero e danza in cielo l'inno dell'amore e della vita eterna. Ci resta tutto l'amore donato semplicemente", ha detto il sacerdote durante l'omelia, come riporta la Repubblica.