Stefano De Martino, a Torre del Greco celebrati i funerali del padre

"Adesso è libero e danza in cielo l'inno dell'amore e della vita eterna. Ci resta tutto l'amore donato semplicemente", ha detto il sacerdote durante l'omelia
Stefano De Martino con il padre Enrico © Instagram
Nel pomeriggio di martedì 20 gennaio, sono stati celebrati i funerali del padre di Stefano De Martino, Enrico, scomparso a 61 anni. La funzione si è tenuta nella Chiesa di San Michele a Torre del Greco (Napoli), un luogo non casuale: è, infatti, lo stesso in cui i genitori del conduttore televisivo si erano sposati anni fa. "Adesso è libero e danza in cielo l'inno dell'amore e della vita eterna. Ci resta tutto l'amore donato semplicemente", ha detto il sacerdote durante l'omelia, come riporta la Repubblica.
La chiesa era gremita: presenti, oltre alla famiglia e agli amici, tanti volti noti del mondo dello spettacolo. La cerimonia è stata caratterizzata dal silenzio e da poche parole misurate, ma anche dalla musica di un organo e un violino. Al termine dell'ultimo saluto all'uomo, un ex ballerino professionista, il feretro ha lasciato la chiesa tra delicati applausi.