Coppie vip scoppiate, da Belen a Salvini guarda chi è tornato single nel 2018

Altro che bacio sotto il vischio! Quest'anno le coppie dello spettacolo che non arrivano a mangiare il panettone non sono affatto poche. E' avvenuta in autunno la separazione dell'attrice Micaela Ramazzotti e del regista Paolo Virzì dopo quasi 10 anni di matrimonio e due figli. Con "Grazie per questo amore immenso", anche l'influencer Clizia Incorvaia annuncia sui social la fine delle sue nozze con il cantante Francesco Sarcina, dopo tre anni di matrimonio e una figlia, Nina.



Sembra finita, senza annunci e spiegazioni, la storia tra Laura Torrisi e il pilota Luca Betti. Hanno invece dato spiegazioni Simona Ventura e Gerò Carraro con un video social in cui i due hanno dichiarato che ci saranno sempre l'uno per l'altra. Dopo la nascita del loro bambino si sono lasciati anche Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli. Storia lampo, ma molto discussa, pure per Fabrizio Corona e Asia Argento. A pochi giorni da Natale, Luciana Littizzetto annuncia che la sua relazione con Davide Graziano, durata vent'anni, è finita: "E' una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare", ha detto sulle pagine di "Di Più".