Luciana Littizzetto torna single dopo 20 anni d'amore

Al fianco di Fabio Fazio in tv dal 2005, Luciana Littizzetto strega gli spettatori con le sue gag esilaranti, i commenti al vetriolo, le battute ironiche e sempre azzeccate. Eppure della sua vita privata non parla mai. Davanti ai riflettori scherza su di sé, fermandosi all'apparenza televisiva, ma senza mai andare oltre quel che c'è davanti allo schermo. Sorridente e sempre pronta alla battuta, la Littizzetto sta vivendo un momento difficile. L'uomo con cui ha condiviso vent'anni di vita insieme (non erano sposati ma tutti li consideravano come tali) non è più al suo fianco e lei si limita a dire: “E' qualcosa che ancora non mi sento di raccontare”. E questo Natale per Lucianina sarà proprio “balengo”.