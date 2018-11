Vip scoppiati, guarda quanti addii a novembre

ELISA ISOARDI-MATTEO SALVINI

"Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c'è stato. Grazie Matteo", con questo messaggio social la conduttrice Elisa Isoardi ha annunciato la fine della sua love story con Matteo Salvini durata circa tre anni. "Ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima delle nomine Rai", ha spiegato poi la conduttrice sulle pagine di "Chi". "Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità", è stata la risposta del ministro.



SIMONA VENTURA-GERO' CARRARO

Che stessero vivendo una situazione delicata da tempo non è un mistero, ma è di poche ore fa un video social, condiviso sui profili dei diretti interessati, in cui la Ventura e Carraro confermano che le loro strade si dividono anche se continueranno ad esserci affetto e rispetto reciproco.



AFEF JNIFEN-MARCO TRONCHETTI PROVERA

Si erano sposati a Portofino nel 2001 anche se la modella tunisina e l'imprenditore stavano insieme da 20 anni. Discreti e lontani dal gossip, non hanno mai dato segnali di crisi anche se non è passata inosservata l'assenza di Tronchetti Provera alla festa di compleanno di Afef che ha appena spento 55 candeline. I loro avvocati hanno depositato l'istanza di separazione ai primi di novembre a Milano e a breve verrà fissata l'udienza nella quale il manager e la ex modella dovranno discutere i termini della separazione.



MICAELA RAMAZZOTTI-PAOLO VIRZI'

Non arrivano alle nozze di stagno l'attrice e il regista che a gennaio avrebbero festeggiato 10 anni di matrimonio. La Ramazzotti e Virzì, che non vivono più sotto lo stesso tetto da due mesi, hanno due figli, Jacopo nato nel 2010 e Anna nel 2013. I due si erano conosciuti sul set di "Tutta la vita davanti" nel 2008.