Matteo Salvini: "Non mi vergogno di avere amato"

La foto intima utilizzata da Elisa Isoardi per svelare sui social la fine della loro relazione, Matteo Salvini non l'avrebbe mai pubblicata. "Non ho mai parlato della mia vita privata, non inizierò a farlo adesso. Ma non mi vergogno di avere amato. Per mio carattere alcune cose me le tengo per me, sul mio telefonino e nei miei ricordi. Ognuno è fatto a suo modo: è stata una cosa molto bella, come tutte le cose può avere un inizio e una fine", ha confessato il ministro durante la sua ospitata in un programma televisivo di approfondimento giornalistico.