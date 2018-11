Salvini-Isoardi, guarda quel che resta di un amore social

L'addio è andato in scena sui social, come era stato per il debutto ufficiale a gennaio 2017. Elisa Isoardi utilizza Instagram per confermare la fine della sua storia d'amore con il vicepremier Matteo Salvini, ma toglie dal profilo il primo scatto di coppia che venne postato quasi due anni fa, nella piazza rossa a Mosca. La showgirl mostra solo due foto di coppia su tre anni d'amore, mentre il politico conserva tutti gli scatti.

L'ultimo red carpet insieme risale a fine agosto: la Isoardi e Salvini erano andati a Venezia e durante una cena al Lido erano stati paparazzati tra tenerezze e coccole. Sempre a fine agosto risale un lungo post della conduttrice per il compagno, in cui scriveva: “Avere te è avere finalmente paura di perdere qualcosa di importante”. Poi il 10 settembre il vicepremier aveva augurato un “in bocca al lupo” a Elisa per la conduzione di una trasmissione tv: “Faccio il tifo per te...”. Solo tre giorni dopo Salvini lasciava intendere un segnale di crisi: “Corsetta serale per allontanare fatica, pensieri e incazzature: fatta” scriveva. E lei replicava poche ore dopo con una Frase di Gio Evan: “Non sempre resistere vuol dire essere forti... non sempre incassare, stringere i denti, lottare, rilottare, non sempre vuol dire reagire...”. Dopo tra i due è calato il silenzio social