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Sophie Codegoni, la nuova casa a Milano è total white

L'influencer ha aperto i social per il tour stanza per stanza: divano curvo color panna, isola in cucina e la confessione sui fornelli

17 Giu 2026 - 11:39
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La nuova casa di Sophie Codegoni © Instagram

La nuova casa di Sophie Codegoni © Instagram

Sophie Codegoni ha aperto sui social le porte della sua nuova casa di Milano. L'influencer e volto televisivo, classe 2000, ci vive con la figlia Celine e dopo mesi di lavori si è tolta la soddisfazione di mostrarla stanza per stanza: "Finalmente la nostra casetta è pronta. Ci sono voluti mesi, tante scelte e tantissima pazienza, ma vedere tutto prendere forma è una soddisfazione enorme", ha scritto. Conosciuta dal grande pubblico nel 2020 come tronista di Uomini e Donne e poi al Grande Fratello Vip, oggi sui social racconta soprattutto la sua quotidianità di mamma.

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Soggiorno total white e zona dei ricordi

 Lo stile si capisce già dal corridoio d'ingresso, pareti candide e una consolle in legno con lampade in ceramica bianca, candele, libri e ortensie essiccate sotto uno specchio ovale. Su una parete manca ancora un grande quadro, che tarda ad arrivare: "Ci ho messo una vita a sceglierlo e ci sta mettendo una vita ad arrivare", scherza.

Il soggiorno è la sua stanza preferita, la "zona relax": toni chiari, un ampio divano curvo color panna, tende leggere e una parete con nicchie illuminate dove custodisce la "zona dei ricordi". "Tutte le volte che viaggio giro nei negozi vintage e porto qualcosa con me", spiega.

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La cucina con isola, il bagno effetto marmo e la cameretta di Celine

 La cucina è dominata dal bianco e da armadiature senza maniglie, con una grande isola dal piano effetto pietra e lampade a sospensione in vetro ambrato.

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Spazio che però Sophie frequenta poco: "So cucinare solo pasta e biscotti", confessa. La camera da letto gioca su bianco, beige e tortora, con un letto imbottito e una parete di foto in bianco e nero; il bagno principale punta tutto sull'effetto spa, tra superfici effetto marmo, doccia walk-in e soffione a pioggia. La parte più tenera è la cameretta di Celine: palette neutra, dettagli rosa, peluche e un bagnetto dedicato pieno di paperelle colorate. Completano l'appartamento una lavanderia ordinata e un piccolo balcone affacciato sui palazzi milanesi.

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Una casa nuova in cui Sophie potrà vivere e crescere la figlia Celine, nata nel 2023 dalla relazione, poi finita, con l'ex compagno Alessandro Basciano.

Fotogallery - Sophie Codegoni mamma sexy alle Canarie con Celine

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