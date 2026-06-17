Sophie Codegoni, la nuova casa a Milano è total white

Sophie Codegoni ha aperto sui social le porte della sua nuova casa di Milano. L'influencer e volto televisivo, classe 2000, ci vive con la figlia Celine e dopo mesi di lavori si è tolta la soddisfazione di mostrarla stanza per stanza: "Finalmente la nostra casetta è pronta. Ci sono voluti mesi, tante scelte e tantissima pazienza, ma vedere tutto prendere forma è una soddisfazione enorme", ha scritto. Conosciuta dal grande pubblico nel 2020 come tronista di Uomini e Donne e poi al Grande Fratello Vip, oggi sui social racconta soprattutto la sua quotidianità di mamma.