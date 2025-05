Sophie Codegoni: "Dopo il monologo mi hanno scritto tante donne, volevo tutelare me"

La ragazza, intervistata da Stefano Corti, racconta quello che ha vissuto nell'ultimo periodo: "Sono più tranquilla adesso - ha ammesso -, è stato un periodo pesante, pesantissimo. Invece, dopo il monologo di settimana scorsa ho avuto tante donne che mi hanno scritto e tanta forza da parte loro. Mi hanno scritto dei messaggi meravigliosi, mi hanno dato consigli, mi hanno raccontato le loro storie. Oggi quando vado in giro sono più tranquilla". Codegoni all'inviato del programma di Italia 1 spiega come sono iniziati i problemi tra lei e Basciano: "A Roma voleva che vivessi per lui, mentre a Milano uscivo con gli amici, andavo a delle cene, lavoravo e partecipavo a degli eventi". Sophie non vuole rispondere alle accuse di Basciano in tv: "Se fosse stato per me questa storia sarebbe dovuta rimanere solo nelle sedi opportune - ha detto -. Non ha senso per me metterci a fare una guerra televisiva dove io dico la mia e lui dice la sua".