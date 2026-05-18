Sophie Codegoni festeggia i 3 anni di Céline Blue: una festa tra emozioni e social
Tra castelli, palloncini e lacrime trattenute, il compleanno della figlia diventa il ritratto di una maternità vissuta sotto gli occhi continui dei social
Sophie Codegoni insieme alla figlia © Instagram
A prima vista sembra tutto esattamente come ci si aspetterebbe da uno dei compleanni più osservati del mondo influencer italiano: allestimenti fiabeschi, tema principesse, palloncini ovunque, castelli rosa, animatori, torta scenografica e amici celebri arrivati per festeggiare la piccola Céline Blue.
Ma dietro le foto perfette condivise sui social, c'è anche qualcosa di più profondo. Negli ultimi anni la maternità di Sophie Codegoni è diventata inevitabilmente parte di una narrazione pubblica molto più grande: quella della sua relazione finita con Alessandro Basciano, delle tensioni mediatiche e di una vita privata vissuta continuamente sotto i riflettori.
E forse proprio per questo le parole che Sophie ha dedicato alla figlia hanno colpito così tanto.
"Ho sorriso tutto il giorno con le lacrime negli occhi"
La frase condivisa da Sophie Codegoni sui social è una di quelle che spiegano molto più di mille stories: "Oggi ho sorriso tutto il giorno con le lacrime negli occhi. Ti amo, piccola peste. Buon compleanno".
Una dedica semplice, ma che racconta bene quel mix di felicità, malinconia e pressione emotiva che spesso accompagna la maternità contemporanea, soprattutto quando viene vissuta online davanti a milioni di persone.
Un party perfetto e con invitati speciali
Alla festa erano presenti anche diversi volti noti del mondo social e televisivo. Tra questi, amici storici di Sophie come Elisa Maino, che ha condiviso una dedica definendo Sophie e Céline "la regina e la sua principessa", Edoardo Santanna e Mattia Ferrari, oltre ai figli di Giulia Salemi e Beatrice Marchetti.
Secondo quanto riportato dalla rivista "Chi", Sophie avrebbe curato ogni dettaglio della giornata: dalla torta a tema ai giochi per i bambini, fino ai look coordinati mamma-figlia e agli allestimenti realizzati da professionisti del settore eventi.
Un'estetica quasi da fiaba moderna, perfettamente in linea con il linguaggio visuale degli influencer di oggi e che ha fatto sentire la piccola Céline come una delle principesse che tanto ama.