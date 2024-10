Sophie Codegoni ha avuto davvero paura per sua figlia Celine quando, mentre l'influencer era a Parigi per la Fashion Week, la bimba è stata ricoverata in ospedale per convulsioni febbrili. "Ho preso il primo volo, ho abbandonato tutto" ha raccontato ai follower in un video social, spiegando la situazione. Lo spavento è stato grosso, ma per fortuna non ci sono state conseguenze gravi e dopo due giorni il pericolo è totalmente rientrato.