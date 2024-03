Ricomincia la vita di coppia con Alessandro Basciano? La mamma di Celine mostra gli scatoloni e i momenti divertenti in cui viene trasportata fuori dalla stanza un’enorme giraffa bianca. Per l’influencer è arrivato il momento di lasciare l’abitazione in cui lei e la figlia si erano rifugiate dopo la crisi con il fidanzato.

Sophie Codegoni lascia la sua casina milanese e trasloca in un nuovo appartamento.

Tgcom24

Sophie Codegoni cambia casa: dove si trasferisce “Finalmente, si va nella casa nuova! Ciao ciao casina, non siamo state tanto insieme ma siamo state bene. Tanti ricordi in poco tempo e qualche lacrimuccia c'è sempre” scrive Sophie Codegoni mostrando l’appartamento con gli scatoloni accumulati per il trasloco. La giornata è intensa e alla fine Sophie scrive: “Sommersa” prima di dedicarsi alla sua beauty routine.

Sophie Codegoni si è portata via gli oggetti più cari e naturalmente l’iconico lampadario a forma di giraffa, che occupava il piccolo salotto. Il siparietto che mostra il difficile trasporto nella nuova casa è stato documentato dai video social viste le dimensioni esagerati e la fatica per farlo uscire dalla porta: “Questa volta, si merita il posto in camera da letto ma è rimasta bloccata nel bagno della stanza. Il momento giraffa è sempre molto comico”.