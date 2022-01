Smagliature, acne, pancia gonfia: le vip non nascondono le imperfezioni

I tempi in cui le dive facevano a gara a chi fosse la più perfetta, cercando di dare un'immagine di sé impeccabile e patinata, sono ormai lontani. Oggi la nuova frontiera della bellezza è la ricerca dell'autenticità, e le vip non hanno più paura di mettere a nudo la loro parte più vera. Di smagliature, pance gonfie e problemi alla pelle ne fanno un vessillo per portare avanti una battaglia a favore dell'amore di sé e del proprio corpo.

Ludovica Bizzaglia ha raccontato sui social i problemi di dermatite con una foto senza make up: "Questa sono io, in un giorno qualunque, con la mia peggior nemica di sempre: la dermatite" ha scritto, raccontando poi la sua battaglia che va avanti sin dalla nascita e che le ha causato anche problemi di ansia che l'hanno a loro volta portata a rifugiarsi nel cibo. Ma alla fine è arrivata alla consapevolezza: "La perfezione non solo non esiste, ma non è per niente bella. Non c’è nulla di più bello e puro della verità che accompagna le nostre vite, dopo il buio arriverà sempre la luce".

Anche Paola Di Benedetto ha problemi alla pelle: lo stress le causa l'acne ma lei non si lascia abbattere. "Mi fa schifo la perfezione e mi annoia anche parecchio", scrive mostrandosi al naturale. "Io comunque mi sento davvero bene anche con questi brufoli in faccia" e invita chi la segue sui social a non fermarsi alle apparenze, spesso frutto di make-up studiati, luci giuste e filtri che nascondono i difetti.

Leggi Anche Giulia Provvedi: ecco come nascondere la cellulite sui social



Luci, pose e postura sono dettagli che fanno la differenza, come spesso spiega Giulia Provvedi nei suoi post. Basta cambiare posizione e inquadratura per migliorare la resa nello scatto, ma essere gonfie o avere un po' di ritenzione è normale. Di pancia che esplode ne sa qualcosa anche Valentina Ferragni, che non si fa problemi a sbottonare i pantaloni dopo una cena abbondante.



I segni lasciati sul corpo dalla gravidanza sono l'argomento scelto da Gracia De Torres per parlare di body positivity. Dopo il parto gemellare le sono rimaste delle smagliature intorno all'ombelico e lei le sfoggia con fierezza: "Dobbiamo mostrare il buono, il cattivo e il reale" scrive, invitando comunque tutte a prendersi cura di sé e di migliorarsi. Il recupero post-parto è anche il tema di Paola Turani che mette a confronto il suo fisico prima e dopo la maternità. Ammette che affrontare e accettare la metamorfosi non è un processo facile, ma il cambiamento è normale e alla fine ne è fiera: "Benvenute nuove dolci forme!".

POTREBBE INTERESSARTI: