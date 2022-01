Body-positivity, Gracia De Torres: "La mia pancia è una mappa del tesoro"

Poche settimane fa Gracia De Torres è diventata mamma di due gemelli, un maschio e una femmina (Nathanael e Bloom) tanto desiderati e arrivati grazie alla fecondazione assistita. La gravidanza ha lasciato i suoi segni sulla pelle del ventre e la modella ha deciso di non nasconderli, anzi li ha sfoggiati con orgoglio in un post social per ribadire l'importanza dell'auto-accettazione e la bellezza della diversità.

"La vita ha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista. La mia pancia é diventata una mappa del tesoro, o un albero della vita, forse per altri un terrore" scrive Gracia mostrando la foto del suo ventre segnato, seguita da un'altra in cui posa in bikini. "Con questa foto probabilmente perderò tanti lavori futuri, anzi chi prenderebbe ancora per una campagna di costumi una donna con questa pancia? Solo qualcuno che ha la sensibilità di capire e il coraggio di mostrare le donne reali" scrive dimostrando grande consapevolezza e accettazione.



La modella riflette sui canoni estetici imposti dalle riviste patinate, sulla ricerca della perfezione che non esiste e che porta tante ragazze alla depressione e all'infelicità. "Con questo non voglio dire che dobbiamo smettere di curarci o accettare che non possiamo migliorare, anzi dobbiamo farlo, svegliarci ogni mattina e migliorare quelle cose 'fisiche o mentali' che non ci piacciono. Dico che la vera bellezza è tutt'altro" tiene a specificare.

Gracia ripercorre i suoi primi passi nel mondo della moda, quando si vedeva come un brutto anatroccolo rispetto alle sue "rivali" ai casting. Eppure a volte era lei ad essere scelta. "Ho capito che la bellezza è soggettiva e ognuno ha un concetto diverso. Spesso guardiamo solo l'aspetto fisico ma ho imparato che spesso si trova un carattere, una scintilla che faccia brillare e non tutti ce l'hanno" scrive a chi la segue.

La De Torres conclude con il suo consiglio alle follower, un bel messaggio di positività: "Per cui ricordate: non è solo quello che si vede da fuori, ma tutto quanto tu possa dare con la tua personalità. La naturalità di essere noi stesse ci premierà sempre. Non abbiate paura di mostravi per come siete mai!"

