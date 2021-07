Gracia De Torres aspetta un bambino, su Instagram sfoggia il pancione in bikini

Gracia De Torres aspetta il suo primo figlio dal marito Daniele Sandri , e sui social sfoggia orgogliosa il pancione in bikini. Restare incinta non è stato semplice per lei e in una serie di post racconta il dolore dei tre anni di infertilità e la gioia per essere finalmente riuscita a rimanere incinta. "Mi sento miracolata", ha scitto, sfoggiando orgogliosa le sue nuove forme.

Prima una foto delle sue mani intrecciate a quelle del marito all'altezza del ventre, poi uno scatto in abiti attillati e il pancione in evidenza e, alla fine, le curve esplosive in bella mostra. Gracia ha aspettato il quarto mese di gravidanza prima di condividere la bella notizia con i follower, ma ora che è uscita allo scoperto non ha freni.

Nei suoi post ha raccontato il dolore per i tre anni in cui i tentativi di concepimento sono andati a vuoto, la sofferenza difronte alle domande di conoscenti e fan per una gravidanza che tardava ad arrivare. Una storia a lieto fine però, la De Torres ora può mostrare felice la sua pancia rotonda. "E' capitata una delle cose più belle che mi siano mai successe, ma più che altro perché era da molti anni che la cercavamo senza successo", confida ai follower prima di scatenarsi con le foto.

