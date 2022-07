Simona Ventura bomba sexy in bikini, Giovanni Terzi: “Che uomo fortunato che sono”  

La conduttrice tv è in grande spolvero e mostra un fisico mozzafiato. A 57 anni è in formissima e sui social posta gli scatti in bikini, le corse all’alba, le gite in barca con il compagno Giovanni Terzi e i figli Caterina, per lei, e Giulio, per lui. All’insegna della famiglia e dell’amore gongola soddisfatta. “Che uomo fortunato che sono” commenta lui innamorato più che mai.

Divorziata da anni da Stefano Bettarini, da cui ha avuto i figli Nicolò nel 1998 e Giacomo nel 2000, la Ventura qualche tempo fa è intervenuta sulla separazione Totti-Blasi per fornire qualche consiglio non richiesto ai due: “La separazione è già di per sé un lutto. È dolorosissima. Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati – ha scritto sui social – Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare e ad essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra”.



Dalla sua esperienza Simona Ventura può anche essere d’esempio, visto che ora è pazzamente innamorata di Giovanni Terzi. “Grazie per aver unito la nostra grande famiglia, per il supporto e il tuo impegno quotidiano a cercare sempre la giusta soluzione” aveva scritto qualche tempo fa. Tra loro il feeling è evidente e presto convoleranno a nozze.

