Simona Ventura e l'incidente della madre: “Per fortuna ora è a casa”

“Ora lo posso dire – racconta in un post a corredo di alcune immagini della signora Anna in un letto d’ospedale - Il 1° aprile 2022 (mio compleanno) mia mamma è caduta e le si è rotto il femore (per la terza volta). Al di là dello spavento ieri (dopo più di un mese e mezzo) è tornata a casa”. La conduttrice tv ringrazia l’equipe medica e lancia un messaggio: “Noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore”.



“Brava mamma Anna Pagnoni, non hai mollato mai…” scrive la Ventura aggiungendo di volerle molto bene. La conduttrice è stata molto preoccupata in questo periodo, ora per fortuna con il ritorno a casa della madre si sente sollevata e lo racconta ai fan. Lo scorso 8 maggio in occasione della festa della mamma le aveva dedicato un post con uno scatto di quando era piccola: “Auguri! Non solo sei il nostro punto di riferimento, ma (ricorda): sei una guerriera!! Ce la farai a vincere questa battaglia! Ti voglio tanto bene”.