Simona Tagli compie gli anni e festeggia con tanti amici vip

A cena in un ristorante di Milano per una serata a base di musica e risate

Simona Tagli era radiosa alla cena per il suo 59esimo compleanno. Vestita di nero, con trasparenze piccanti impreziosite da strass, ha intrattenuto i suoi ospiti esibendosi in alcune canzoni insieme alla figlia Georgia Ambrosoli, mentre Fernando Proce le accompagnava al piano. Con gli amici ha trascorso una serata all'insegna dell'allegria posando per le foto con Marco Bellavia e Biagio D'Anelli e davanti a una meravigliosa crostata di frutta con le candeline.

La carriera di Simona Tagli Simona Tagli è stata protagonista di tanti programmi tv di successo, da "Drive In" a "Giochi senza frontiere", "Domenica In", "Il grande gioco dell'oca" e l'"Isola dei Famosi". Negli ultimi anni si è allontanata dal piccolo schermo e nel 2011 ha aperto un salone di bellezza a Milano dedicato a mamme e bambini, ma non è raro vederla ospite nei salotti pomeridiani di Barbara D'Urso, dove è molto apprezzata per il suo atteggiamento pacato.