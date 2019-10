Simona Tagli e il voto di castità: "Ho sublimato il concetto d’amore"

Simona Tagli torna a parlare del suo voto di castità. "Sono casta da dieci anni per scelta. Ad un certo punto della mia vita, dopo alcuni momenti dolorosi, ho sublimato il concetto d’amore", racconta la showgirl 55enne dal salotto di "Pomeriggio Cinque" dove confessa di aver fatto un voto alla Madonna di Lourdes. "Il mio obiettivo non era più avere un compagno accanto, ma avere una vita serena e quindi ho fatto un voto alla Madonna", spiega l’ex playmate che si dice pronta tornare sui suoi passi in nome di un grande amore

"Pensavo che l’amore fosse attrazione fisica, ma l’amore è un’altra cosa e se mi innamorassi spezzerei il voto. Il concetto è proprio quello di amare. Per me nella parola amore c’è anche la sessualità, non il contrario", conclude Simona Tagli tra gli applausi di Barbara D’Urso che dice di condividere pienamente la sua scelta.