Simona Tagli a "Pomeriggio Cinque": “Sono casta da dieci anni e non mi manca nulla”

Dagli stacchetti di "Drive In" alla gestione di un salone di bellezza. Dall’aurea di donna sexy e provocante alla castità. Questa l’evoluzione di Simona Tagli, stella di "Drive In" e conduttrice televisiva di successo degli anni Ottanta e Novanta. Oggi Simona dichiara di essere casta da dieci anni: “È stata una scelta presa in un momento molto difficile della mia vita – racconta a “Pomeriggio Cinque” – e quindi ho deciso di fare questo voto”.



Nonostante non faccia l’amore da dieci anni, Simona è molto felice della sua vita: “Sono tranquilla, mi sto avvicinando anche alla filosofia buddista. Mi impegno per essere felice sul momento, qui e ora”. Ma c’è chi non ha gradito questa rivelazione. Flavia Vento, infatti, attacca la collega: “Non capisco perché tu lo abbia detto solo ora, sembra quasi che tu lo abbia fatto per emularmi”, ha detto la showgirl, anche lei nella stessa situazione da tre anni e mezzo.