Ritorno in tv da assoluta protagonista per Francesca Cipriani. La showgirl ancora una volta ospite a “Pomeriggio Cinque” indossa un vestito che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Abito lungo e leopardato, con un décolleté molto generoso e gonna svolazzante. La showgirl non perde occasione per alzarsi e far notare a tutti gli spettatori la sua provocante mise.



Oltre all’abito, Francesca stupisce tutti con una nuova acconciatura: un caschetto marrone scuro che stacca con la solita immagine della bionda che il pubblico conosce da anni. Nonostante l’aspetto molto sexy Francesca dichiara di essere casta da tempo: “Barbara non so neanche più da quanto non faccio l’amore”.