“Domenica Live”, il vestito shock di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani in versione ultra provocante durante l’ultima puntata di “Domenica Live”, il contenitore di Canale 5 leader d’ascolti. La showgirl si è presentata da Barbara d’Urso con un top bianco con una fantasia dorata che lasciava intravedere le sue (abbondanti) forme. Alzandosi per far vedere a tutti la sua mise, ha poi anche alzato il gonnellino nero, con un velo di raso che ha lasciato veramente poco spazio all’immaginazione. Durante lo stacchetto, Barbara d’Urso ha chiesto alla showgirl di fermarsi per non risultare troppo provocante e per non mostrare troppo le proprie forme. Una volta ripresa dalla conduttrice, Francesca si è riaccomodata sulla sua poltrona.