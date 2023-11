La settimana delle stelle

Settimana con festività annessa e qualche vip ne ha approfittato per una vacanza.

Come Michelle Hunziker, che ha optato per una fuga al mare, o Ilary Blasi che è invece volata in Turchia con il suo Bastian. Qualcuno ha deciso di fare la grande proposta, come Paulo Dybala, altri si sono dedicati a momenti di tenerezza familiari, come Antonino Spinalbese con la sua Luna Mari. Questo e tanto altro nel meglio di sette giorni di gossip.