Sbirciamo nella casa di Meghan Markle, guarda tutti i dettagli degli interni

Il coronavirus non ha fermato Meghan Markle , che ha continuato senza sosta a tenere discorsi accorati sui temi che più le stanno a cuore. Come tutti però, anche lei ha dovuto organizzarsi per lo smartworking e così le sue partecipazioni ai summit sono in videoconferenza direttamente dalla sua casa a Santa Barbara. Le sue apparizioni in video sono un'occasione ghiotta per i più curiosi, che ne approfittano per sbirciare gli interni della magione da 14 milioni di dollari che ha acquistato con Harry.

Le foto pubblicate dal sito di intermediazioni immobiliari Giggster non hanno fatto che aumentare la curiosità. Nell'annuncio venivamo mostrati alcuni interni della casa, ma le immagini erano state scattate prima del trasloco dei duchi di Sussex. Chissà come è stata personalizzata dal gusto di Meghan? Cosa avranno scelto lei e Harry per trasformare una imponente dimora in stile italiano nel loro nido d'amore?

I colori chiari e neutri dominano gli ambienti, dalle pareti crema alle sedute écru. Dalle tende alle federe per i cuscini, i tessuti scelti sono grezzi e più possibile naturali per donare un'atmosfera il più possibile accogliente. E poi candele, libri, piante e fiori in ogni angolo, sulle mensole e i tavolini bassi che sono sparsi un po' in ogni stanza, che creano un ambiente riposante, rilassante e molto informale.

Nel video per sostenere l'organizzazione benefica Smart Works, Meghan ha parlato di donne e lavoro, direttamente dalla sala da pranzo. Impossibile non notare alle sue spalle un maestoso camino in pietra, sulla cui mensola sono sistemate una stampa incorniciata e una lampada che stemperano un po' la formalità della stanza. Una piccola finestra si affaccia sul giardino e accanto si nota una pianta in un vaso di terracotta. La Markle siede su una sedia imbottita dal colore neutro, e una uguale le sta accanto. Altre apparizioni li hanno visti comodamente seduti su morbidi divani dai colori tenui, con accanto cuscini a righe e tavolini ornati da libri e piante fiorite..

Anche gli esterni sono curati per dare una sensazione di convivialità. Durante lo speciale "Time 100" sulla ABC, una cerimonia per annunciare la classifica delle cento persone più influenti al mondo, Meghan e Harry hanno parlato seduti su una panchina nel vasto parco che circonda la villa.