Meghan Markle: "Non guardo i social, non so cosa pensa di me la gente"

A volte, meglio non sapere. La pensa così Meghan Markle , che ha chiuso ogni account social per tenersi al riparo dal giudizio degli altri. Lo ha rivelato durante il summit Most Powerful Women Next Gen organizzato dal magazine Fortune, al quale ha partecipato in videoconferenza dalla sua villa in California. Ha anche aggiunto: "Sono molto preoccupata per le persone che ne sono ossessionate".

Meghan Markle torna in video e mostra la sua villa a Santa Barbara IPA 1 di 23 IPA 2 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 10 di 23 IPA 11 di 23 IPA 12 di 23 IPA 13 di 23 IPA 14 di 23 IPA 15 di 23 IPA 16 di 23 IPA 17 di 23 IPA 18 di 23 IPA 19 di 23 IPA 20 di 23 IPA 21 di 23 IPA 22 di 23 IPA 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Meghan Markle si candida alle presidenziali? Trump: “Non sono un suo fan”

Durante il suo intervento, Meghan ha spiegato: "Per autoconservazione, non sono sui social media da tantissimo tempo. Ho fatto la scelta personale di non avere nessun account, così non so cosa succede là fuori, e in molti modi questo mi aiuta". La Markle ha chiuso i suoi profili personali nel 2018, qualche mese prima del suo matrimonio con il principe Harry, mentre la gestione delle pagine Sussex Royal su Instagram e Twitter era affidata ad altri.

LEGGI ANCHE >Harry e Meghan tra le 100 persone più influenti al mondo

La Duchessa di Sussex ha anche parlato dell'utilizzo smodato che alcune persone fanno dei social media, esprimendo la sua preoccupazione per l'abuso e associandone la dipendenza a quella che si ha dalle droghe. "C'è qualcosa di algoritmico che crea un'ossessione e io credo che sia poco salutare per tanta gente", ha commentato.

LEGGI ANCHE >Harry e Meghan chiudono i conti con la Regina: restituiti 2,4 milioni di sterline

Ma di Meghan, che sia presente sui social o meno, è inevitabile che si parli. E non sempre le opinioni su di lei sono positive. Nel 2019 è stata la persona più trollata al mondo, come lei stessa ha rivelato in un podcast per celebrare la Giornata della Salute Mentale. "Quello che è stato possibile produrre e sfornare su di me è quasi invidiabile" ha detto con amarezza, confessando anche: "Quello che fa alla tua salute mentale ed emotiva è veramente dannoso".

Potrebbe interessarti anche: