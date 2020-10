La casa dei Sussex è in affitto? Meghan Markle fa togliere l’annuncio

Poteva essere una bella occasione per chi desidera vivere per una giornata come i duchi di Sussex. La loro villa in affitto per dieci ore alla cifra di 700 dollari all’ora e sognare di essere come Meghan Markle. Quando però la moglie di Harry ha saputo dell’affare del sito di intermediazioni immobiliari Giggster, specializzato in location per film e ville da sogno, ha fatto rimuovere l’annuncio. Le foto però sono state salvate, ecco allora tutta la casa dei duchi…

La villa di Harry e Meghan da 14 milioni di dollari a Montecito in California, secondo l’annuncio poi rimosso, poteva essere affittata per una intera giornata per girare shooting o videoclip e film, per fare fotografie per matrimoni e ospitare fino a 50 auto nel parcheggio. Vietato però mangiare e dormire, no al fumo e nemmeno agli animali domestici, niente alcol e niente scene porno.

Pare che l’annuncio sia stato pubblicato prima dell’arrivo dei duchi di Sussex, visto che il proprietario indicato era un tale Geoff. Certo nell’offerta si vedevano gli interni ed esterni della residenza. Dopo che Meghan l’ha saputo ha fatto rimuovere tutto. Eppure, sarebbe stata un’ottima strategia per monetizzare. Il sito infatti mette in collegamento i possibili affittuari che cercano ville da sogno per girare video musicali o cinematografici con i proprietari di abitazioni di superlusso. Dopo che la notizia è circolata con tanto di immagini inedite della dimora, la duchessa ha chiesto di rimuovere l’annuncio e il business si è concluso.

La villa si affaccia sul mare ed è la prima volta che viene mostrata al pubblico. L’arredamento pare “rustico” e non manca proprio nulla: dalla biblioteca alla spa, passando per sauna, palestra, teatro, piscina e campo da tennis. Per il piccolo Archie c’è un enorme giardino, un roseto e un parco con olivi e cipressi dove poter scorrazzare in totale sicurezza e privacy.

