Sangue blu e cuore d'oro: da Harry a Eugenia di York, guarda i nobili che fanno volontariato

La vera nobiltà è quella d'animo. Lo dimostrano tante teste coronate che, in piena emergenza coronavirus, hanno saputo scendere dal trono e unirsi (anche solo temporaneamente) ai tanti volontari che combattono la crisi. L'ultima in ordine di tempo è stata la principessa Eugenia di York che, insieme al marito Jack Brooksbank , si è unita agli operatori dell'Esercito della Salvezza. Ma non è l'unica: in Spagna la regina Letizia ha dato una mano alla Croce Rossa, in Belgio la regina Matilde ha portato conforto in un centro per senzatetto. E poi ci sono Harry e Meghan Markle che, in jeans, t-shirt e mascherina, hanno consegnato beni di prima necessità ai bisognosi di Los Angeles.

Da reali a volontari, guarda chi si toglie la corona per aiutare chi ne ha bisogno IPA 1 di 46 Instagram 2 di 46 3 di 46 4 di 46 46 di 46 46 di 46 46 di 46 46 di 46 46 di 46 IPA 10 di 46 IPA 11 di 46 IPA 12 di 46 IPA 13 di 46 IPA 14 di 46 IPA 15 di 46 IPA 16 di 46 IPA 17 di 46 IPA 18 di 46 IPA 19 di 46 IPA 20 di 46 IPA 21 di 46 IPA 22 di 46 IPA 23 di 46 IPA 24 di 46 IPA 25 di 46 IPA 26 di 46 IPA 27 di 46 IPA 28 di 46 IPA 29 di 46 IPA 30 di 46 IPA 31 di 46 IPA 32 di 46 IPA 33 di 46 IPA 34 di 46 IPA 35 di 46 IPA 36 di 46 IPA 37 di 46 IPA 38 di 46 IPA 39 di 46 IPA 40 di 46 IPA 41 di 46 IPA 42 di 46 IPA 43 di 46 IPA 44 di 46 IPA 45 di 46 IPA 46 di 46 leggi dopo slideshow ingrandisci

I duchi di Sussex hanno fatto scalpore quando, in pieno anonimato e senza scorta, sono scesi dai loro Suv e hanno iniziato a consegnare pacchi alimentari porta a porta. Il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva le immagini della coppia che, come persone qualunque, suona ai citofoni e offrete scatole piene di cibo.

LEGGI ANCHE > Solidarietà in quarantena, Harry e Meghan consegnano cibo a Los Angeles

Eugenia di York, invece, ha visitato il nuovo hub londinese dell'Esercito della Salvezza e insieme a Jack ha aiutato a impacchettare le provviste. La principessa ha condiviso le immagini su Instagram, cercando anche di sensibilizzare i follower invitandoli a dare il loro contributo.

LEGGI ANCHE > Volontari durante l'emergenza coronavirus: da Santamaria alla Barale, ecco i vip dal cuore d'oro

Sempre in Gran Bretagna, anche Sofia di Wessex ha fatto la sua parte al servizio dei bisognosi durante l'emergenza coronavirus. Insieme ad altri volontari ha preparato scatoloni con generi di prima necessità da destinare alle famiglie che in questo momento non possono permettersi di fare la spesa.

LEGGI ANCHE > Non solo Kate, guarda chi sono le altre principesse

Nel frattempo in Belgio la regina Matilde si è fatta accompagnare da sua figlia Eléonore (futura erede al trono) nella visita alla mensa per i senzatetto. Si sono rimboccate le maniche e si sono date da fare, distribuendo le buste con i pasti, scambiando qualche parola e prestandosi a selfie, facendo il massimo per portare un po' di conforto e regalare ai clochard un momento speciale.

LEGGI ANCHE > La Regina Letizia fa la volontaria con la Croce Rossa

Anche la regina Letizia ha dato il suo contributo. Insieme ai volontari della Croce Rossa di Madrid ha partecipato a una riunione, parlato con un utente al telefono, chattato con un bambino tramite videochiamata, e assistito al confezionamento dei pacchi con i beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà.

Potrebbe interessarti: