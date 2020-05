La Regina Letizia fa la volontaria con la Croce Rossa

Ha trascorso tutto il periodo di quarantena nel palazzo della Zarzuela con la famiglia reale, ma ora per la regina Letizia è arrivato il momento di scendere in campo. Lo ha fatto a Madrid, mescolandosi per un giorno ai volontari della Croce Rossa spagnola, di cui è presidente onorario. Come un'operatrice qualunque, la sovrana ha partecipato a una riunione, parlato con un utente al telefono e chattato con un bambino tramite videochiamata, e ha potuto vedere come vengono consegnati i beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà.

In look casual bianco e nero, gilet rosso dell'organizzazione e mascherina e guanti in lattice di ordinanza, la Regina non ha risparmiato le forze e si è data da fare insieme agli altri volontari. Niente strette di mano tra lei e lo staff, ma Letizia ha saputo dimostrare lo stesso grande interesse e partecipazione nella condivisione delle attività. Rispettando tutti i protocolli di sicurezza, è stata coinvolta nelle mansioni quotidiane e ha potuto darsi da fare in prima persona.

Come moltissime persone in tutto il mondo, durante la quarantena anche la regina Letizia ha lavorato in smart working. Lei e re Felipe hanno cercato di tenere fede il più possibile alla loro agenda fitta di impegni, ma senza mai lasciare la residenza reale dove vivono con le figlie Leonor (destinata a diventare regina) e Sofia. Quella con la Croce Rossa è stata la prima uscita della sovrana spagnola da quando è iniziata l'emergenza coronavirus.

