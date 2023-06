Ladri acrobati sono saliti sino all'ultimo piano dell'abitazione della showgirl e del marito Luca Barbato ai Parioli e le hanno svaligiato l’appartamento. La coppia però è rientrata prima di quanto, presumibilmente, i malviventi avessero previsto e li ha costretti quindi alla fuga, come ha raccontato la stessa De Grenet a Il Messaggero: "Sono sicura che ci hanno sentiti arrivare...". Si sono dovuti così accontentare di quanto razziato in due delle stanze, lasciando incompiuto il loro lavoro.

Il bottino non è stato precisamente quantificato, ma potrebbe ammontare a qualche migliaia di euro. Non è tuttavia il valore economico a rattristare la De Grenet quanto quello affettivo. L'attrice ha infatti spiegato che tra gli oggetti portati via ce ne sarebbero stati alcuni a cui era particolarmente legata e lancia un appello: "Sarei disposta persino a dare una ricompensa, a pagare una sorta di riscatto, a chi mi aiutasse a rientrare in possesso di oggetti che mi sono stati portati via e che per noi hanno un valore affettivo enorme".

Il rumore della chiave nella serratura avrebbe costretto i ladri alla fuga e la De Grenet e il marito hanno così trovato solo due locali dell'appartamento completamente a soqqadro.

I malviventi si sarebbero serviti della canna fumaria per arrivare fino all'abitazione della showgirl, ovvero l'ultimo piano del palazzo, e sarebbero poi entrati da una finestra.

"Penso pure che poteva andare peggio, che poteva esserci mio figlio a casa, che poteva accaderci qualcosa di brutto e allora mi sento sollevata", ha raccontato ancora la De Grener al quotidiano.

Non è la prima volta che la showgirl viene derubata. Le era già successo ben due volte a Milano e un'altra a Roma.

Sul furto adess indaga la polizi che ha messo al vaglio le telecamere di vigilanza.