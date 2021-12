Samantha De Grenet operata al ginocchio: “Anche questa è fatta!”

“Grazie per la vostra vicinanza, per il vostro affetto, per i vostri messaggi, siete straordinari” in una Storia social Samantha De Grenet ringrazia i follower che le sono stati vicini durante l’ennesimo ricovero. La showgirl è stata operata al menisco. “E anche questa è fatta! E’ un po’ lunga, però sto bene” dice distesa sul letto. Per un po’ di tempo dovrà rinunciare alle partite di padel!

“Un bacino a tutti e grazie per tutti i messaggi che delicatamente mi avete mandato privatamente... Ora starò buona per un po' e avrò una bella scusa per farmi coccolare – dice rivolgendosi ai fan - Possiate passare un Natale pieno di amore e di… salute”. La De Grenet dovrà stare a riposo per un po’ e per una super-sportiva come lei sarà davvero difficile. Infatti, il giorno prima di operarsi aveva pubblicato uno scatto dal campo di gioco e aveva scritto: “Domani è il giorno! Mi opero al menisco... i campi da padel dovranno aspettare un po'! Comunque chi ha cominciato a giocare a padel mi può capire: diventa una droga!”.

