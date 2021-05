Samantha De Grenet con le stampelle su Instagram: ecco perché

La bocca è coperta dalla mascherina, ma gli occhi di Samantha De Grenet sono sorridenti, nonostante per stare in piedi e camminare le servano le stampelle. Lo scatto social dell'ex gieffina fa preoccupare i fan, e lei spiega la diagnosi del dottore "lesione al menisco, all'osso, al legamento collaterale ed edema". Un mese di riposo e tanta terapia sono tutto ciò che le occorre per tornare come prima.

"E' ufficiale! Dopo visita specialistica, risonanza magnetica e ancora visita, il responso è: lesione al menisco, all'osso, al legamento collaterale ed edema" scrive Samantha. "Situazione che al momento un intervento non risolverebbe, quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia" spiega a suoi follower in apprensione, ma poi sdrammatizza: "Ma come sempre va tutto bene". Nei commenti spiega che, con tutta probabilità, ad esserle costata cara è stata una partita a padel.

Per fortuna la De Grenet può sempre contare sul sostegno dei follower che la ricoprono d'affetto e le danno coraggio. Anche gli amici vip le fanno gli auguri, da Dayane Mello (sua compagna d'avventura all'ultimo GF Vip) a Manila Nazzaro, Pamela Camassa, Afef Jnifen, Fernanda Lessa, Marta Flavi, FIlippo Nardi, Caterina Balivo, Adriana Volpe sono in tanti a fare il tifo per lei.

